Опубликованы подробности гибели рестлера WWE Шада Гаспарда

Максим Богданов Другие виды спорта 10:40, 24.05.2020 Обновлено: 11:49, 24.05.2020

Власти округа Лос-Анджелес официально подтвердили гибель знаменитого рестлера WWE Шада Гаспарда и раскрыли детали трагических событий 17 мая.

Шад Гаспард
@shadbeast13

39-летний Гаспард и его 10-летний сын Арье купались на пляже Венис-Бич в Калифорнии и попали в сильное океанское течение. Спасатели оперативно прибыли к утопающим, но Шад велел им сначала спасти сына и только потом скрылся под водой. Мальчик оказался в лодке и остался в живых.

Шад Гаспард и его сын Арье
talentrecap.com

Береговая охрана США прочесала около 240 квадратных метров и приостановила поиски Гаспарда. В 2:19 ночи 20 мая к береговой линии Венис-Бич прибило тело мужчины, в котором коронеры опознали Шада.

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