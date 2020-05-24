Опубликованы подробности гибели рестлера WWE Шада Гаспарда

Власти округа Лос-Анджелес официально подтвердили гибель знаменитого рестлера WWE Шада Гаспарда и раскрыли детали трагических событий 17 мая.

Шад Гаспард @shadbeast13

39-летний Гаспард и его 10-летний сын Арье купались на пляже Венис-Бич в Калифорнии и попали в сильное океанское течение. Спасатели оперативно прибыли к утопающим, но Шад велел им сначала спасти сына и только потом скрылся под водой. Мальчик оказался в лодке и остался в живых.

Шад Гаспард и его сын Арье talentrecap.com

Береговая охрана США прочесала около 240 квадратных метров и приостановила поиски Гаспарда. В 2:19 ночи 20 мая к береговой линии Венис-Бич прибило тело мужчины, в котором коронеры опознали Шада.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!