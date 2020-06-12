Бой Конор – Хабиб на UFC 229: опубликовано новое видео, как друзья россиянина избили секунданта МакГрегора

В сети впервые опубликовали видео начала потасовки после боя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором МакГрегором.

Поединок состоялся 6 октября 2018-го года в Лас-Вегасе и завершился победой россиянина в четвертом раунде. При этом сразу после окончания схватки в зале возникла драка между командами бойцов.

Instagram-страница MMA Sound представила новое видео начала потасовки. На нем видно, как секунданту Конора Диллану Дэнису наносит удар сначала друг и спарринг-партнер Хабиба Ислам Махачев, а затем менеджер российского чемпиона Ризван Магомедов.

Напомним, Хабиб победил Конора удушающим приемом в четвертом раунде. По итогам драки команд бойцов Нурмагомедов был дисквалифицирован на 12 месяцев и оштрафован на полмиллиона долларов. МакГрегора же отстранили от боев на полгода и наказали штрафом в 50 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что Конор МакГрегор отказался от реванша с Хабибом Нурмагомедовым. Незадолго до этого ирландец объявил о завершении карьеры.

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