Опередил на 0,01 секунды: украинский пловец выиграл "золото" Кубка мира

Украинский пловец Андрей Говоров в драматичном стиле выиграл "золото" первого этапа Кубка мира нынешнего сезона.
Уроженец Севастополя добыл победу на коронной для себя дистанции 50 метров баттерфляем на соревнованиях, которые принимал олимпийский Токио.
Это бы непростой сезон! Мы никогда не проигрываем, либо это опыт либо победа! Год до главного старта жизни в Токио! Символичное золото на кубке Мира в столице Японии 🥇 It was a tough season! We never lose - or we get the experience, or it’s a win! One year till race of my life in Tokyo! Symbolic gold here in Capital city of Japan! #happy
Говоров квалифицировался в финал с результатом 23,47 секунды. А в решающем заплыве украинец улучшил показатель до 23,10 секунды и вырвал золотую награду у венгра Себастьяна Шабо, который уступил нашему соотечественнику 0,01 секунды.
Андрей Говоров
Отметим, что следующий этап Кубка мира пройдет уже 8-10 августа в китайском Цзинане.
Как сообщал OBOZREVATEL, женская сборная Украины по синхронному плаванию выиграла чемпионат мира по водным видам спорта, добыв "золото" в новой для этого вида программы дисциплине – хайлайте.
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