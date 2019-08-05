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Опередил на 0,01 секунды: украинский пловец выиграл "золото" Кубка мира

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Украинский пловец Андрей Говоров в драматичном стиле выиграл "золото" первого этапа Кубка мира нынешнего сезона.

Уроженец Севастополя добыл победу на коронной для себя дистанции 50 метров баттерфляем на соревнованиях, которые принимал олимпийский Токио.

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Говоров квалифицировался в финал с результатом 23,47 секунды. А в решающем заплыве украинец улучшил показатель до 23,10 секунды и вырвал золотую награду у венгра Себастьяна Шабо, который уступил нашему соотечественнику 0,01 секунды.

Опередил на 0,01 секунды: украинский пловец выиграл "золото" Кубка мира

Андрей Говоров

Андрей Говоров

Отметим, что следующий этап Кубка мира пройдет уже 8-10 августа в китайском Цзинане.

Как сообщал OBOZREVATEL, женская сборная Украины по синхронному плаванию выиграла чемпионат мира по водным видам спорта, добыв "золото" в новой для этого вида программы дисциплине – хайлайте.

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Тема
плавание
Персона
Андрей Говоров
Место
Япония Токио
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