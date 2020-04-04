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4 апреля • обновлено в 16:50
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"Они помогли не заболеть": Пидгрушная сказала, как борется с коронавирусом

1.6т
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Прославленная биатлонистка сборной Украины Елена Пидгрушная рассказала, какие препараты принимает для профилактики от коронавируса.

Елена Пидгрушная

Елена Пидгрушная

biathlon.com.ua

"У меня есть иммуностимуляторы, которые помогли не заболеть в этом году во время сезона. С ними и продолжаю - витамины и микроэлементы всегда с нами. Все это я планово принимала в декабре-январе. А сейчас продолжила через эту ситуацию. Хотя обычно в марте-апреле ничего не принимаю, чтобы дать возможность организму отдохнуть", - цитирует спортсменку tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, 33-летняя Пидгрушная досрочно завершила предыдущий сезон в средине февраля из-за обнаружения острой стадии миокардита (воспаления сердечной мышцы).

Ранее президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о том, что в клубе пристально следят за ситуацией с соблюдением игроками карантина.

По словам Суркиса, медицинский штаб "бело-синих" знает о состоянии каждого футболиста и сотрудника.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Елена Пидгрушная
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