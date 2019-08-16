"Он безумен!" Хабиб разнес Конора за гнусный инцидент в пабе

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов считает, что бывший чемпион Конор МакГрегор должен сесть в тюрьму после того, как напал на пожилого мужчину в пабе.

Инцидент произошел 6 апреля в пабе Marble Arch Pub в Дублине. Ирландский боец купил в пабе виски и стал всех угощать. Однако один из посетителей несколько раз отказался от алкоголя. МакГрегор нанес удар по незнакомцу, после чего моментально сбежал.

"Это действительно очень плохо. Даже если пожилой человек ударит тебя по лицу 10 раз, ты не можешь ему ответить. Мы должны уважать стариков. Думаю, Конора должны посадить в тюрьму. Он должен задуматься о произошедшем. Сегодня он бьет старика, а что будет завтра?", – сказал Хабиб, чьи слова приводит TMZ Sports.

Напомним, что 6 октября 2018 года Хабиб победил Макгрегора удушающим приемом и защитил чемпионский пояс в легком весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Конор Макгрегор унизил жену Хабиба.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!