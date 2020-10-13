ОМОН избил брата биатлонистки Домрачевой в Минске: спортивные итоги 12 октября
Бой Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса не покажут на общедоступных украинских телеканалах, а Мирча Луческу поддержал вратаря "Динамо" Георгия Бущана после 1:7 от Франции.
Кроме того, силовики в Минске жестоко избили брата олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой Никиту.
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