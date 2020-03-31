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31 марта • обновлено в 12:01
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Олимпийскую чемпионку из России затравили из-за слов о коронавирусе

1.3т
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Депутат Госдумы и президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев остался недоволен словами трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, которая не соблюдает карантин.

"Я очень уважаю Анфису Резцову как прославленного спортсмена. Всегда с гордостью смотрел, как она выступает. Но не соглашусь с ней. Слишком опасна сегодняшняя ситуация. Наверное, к счастью, у Анфисы Резцовой нет товарищей, которые столкнулись с коронавирусом. Надеюсь, что их и не будет. Но предлагаю не экспериментировать и прислушаться к тем, кто знает, о чем говорит сейчас – врачам и руководителям, которые переживают за граждан", – цитирует слова Свищева информагентство Eurosport.

Дмитрий Свищев

Дмитрий Свищев

Sportbox

Ранее Резцова призналась, что не соблюдает карантин и ездит по гостям, и заявила, что лучше не забивать себе мозг коронавирусом, продолжая жить, как раньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый российский комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев возмутился из-за поведения россиян, которые не соблюдают карантин при пандемии коронавируса.

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Тема
Коронавирус
Теги
Новости России Государственная Дума России карантин
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