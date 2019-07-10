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Олимпийского чемпиона выгнали из сборной за насилие

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Двукратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту Ли Сын Хун изгнан из сборной Южной Кореи за неоднократные избиения партнеров по команде.

По информации Sport24, спортсмен дисквалифицирован на один год, после того как две его жертвы дали показания о том, что в 2011, 2013 и 2016 годах чемпион неоднократно избивал их в гостинице, ресторанах во время проведения международных соревнований.

Ли Сын Хун

Ли Сын Хун

31-летний Ли Сын Хун все обвинения называется выдумкой и собирается подать апеляцию на решение национальной федерации.

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Ли Сын Хун двукратный олимпийский чемпион, обладатель трех серебряных медалей Олимпиад, чемпион мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, форвард армянского "Арарата" Мпумелело Дадибой Зване обвинил тренера своей команды Абраама Хашманяна в избиении и расистских оскорблениях. По словам футболиста, он несколько раз потерпал от своего наставника.

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