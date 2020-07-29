Олимпийский чемпион внезапно умер в России

Олимпийский чемпион 1980 года в эстафете 4х100 Александр Аксинин умер на 66-м году жизни, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.

"Сегодня мне позвонил тренер Александра и сказал, что Саша умер. Говорят, ему стало плохо на даче. Его забрала скорая, и он скончался. Причины смерти мне пока неизвестны", - цитирует ТАСС бывшего товарища Аксинина по сборной СССР на Олимпиаде в Москве Николая Сидорова.

Помимо золотой медали домашних Игр, Аксисин становился чемпионом Европы 1982 года, также трижды побеждал на чемпионате Советского Союза и имел разряд заслуженного мастера спорта СССР.

По окончании профессиональной карьеры работал тренером общества "Динамо", работал в университете Лесгафта на должности заведующим кафедрой легкой атлетики.

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