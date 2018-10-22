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Олимпийский чемпион умер в России

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Олимпийский чемпион по пулевой стрельбе в составе сборной России Борис Кокорев скончался на 60-м году жизни.

Борис Кокорев

Борис Кокорев

"Борис Борисович был не только выдающимся спортсменом, заслуженным мастером спорта, но и отзывчивым, добрым человеком. В стрелковом сообществе он пользовался заслуженным уважением. Его достижения и человеческие качества могут служить достойным примером для новых поколений", — говорится в сообщении на сайте Стрелкового союза России.

Кокорев участвовал в пяти Олимпиадах подряд начиная с 1988 года. Он стал олимпийским чемпионом в Атланте в 1996 году в стрельбе из малокалиберного пистолета. В его активе также 2 победы на чемпионатах мира и 16 — на чемпионатах Европы. Кокорев завершил профессиональную карьеру в 2009 году.

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Тема
Пулевая стрельба
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