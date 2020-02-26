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26 февраля • обновлено в 19:49
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Олимпийский чемпион Стивен Лопес обвинен в групповом изнасиловании

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Олимпийского чемпиона по тхэквондо Стивена Лопеса обвинили в участии в групповом изнасиловании в 2010 году.

Стивен Лопес

Стивен Лопес

По словам женщины, которую цитирует The Daily Beast, Лопес в компании других мужчин напоил ее и надругался над ней. Она утверждает, что инцидент произошел в одном из отелей Далласа.

Лопес не в первый раз сталкивается в публичных обвинениях в сексуальных преступлениях. Число возможных жертв канадского спортсмена выросло до шести.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2018-го стало известно, что Лопес избежал дисквалификации на фоне обвинений в связи с 14-летней Ниной Зампетти. В сентябре того же года агентство U.S.Center for SafeSport, которое занимается вопросами этики и дисциплины в спорте, пожизненно отстранило Лопеса от выступлений.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
тхэквондо
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