Олимпийского чемпиона по тхэквондо Стивена Лопеса обвинили в участии в групповом изнасиловании в 2010 году.

Стивен Лопес

По словам женщины, которую цитирует The Daily Beast, Лопес в компании других мужчин напоил ее и надругался над ней. Она утверждает, что инцидент произошел в одном из отелей Далласа.

Лопес не в первый раз сталкивается в публичных обвинениях в сексуальных преступлениях. Число возможных жертв канадского спортсмена выросло до шести.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2018-го стало известно, что Лопес избежал дисквалификации на фоне обвинений в связи с 14-летней Ниной Зампетти. В сентябре того же года агентство U.S.Center for SafeSport, которое занимается вопросами этики и дисциплины в спорте, пожизненно отстранило Лопеса от выступлений.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!