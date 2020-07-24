Олимпийский чемпион пропал без вести в России

82-летний чемпион Олимпиады 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий пропал без вести в подмосковном городе Руза.

Как сообщает издание Чемпионат, 22 июля он отправился в лес за грибами и заблудился. К поискам был привлечен вертолет, при помощи которого был обнаружен таз со сложенными в него вещами. После этого к операции присоединились водолазы.

Иваницкий также является двукратным победителем и многократным призером чемпионатов СССР и четырехкратным чемпионом мира по вольной борьбе. На Олимпиаде-1964 в Токио он выступал в весовой категории свыше 97 кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России умер олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Александр Гусев.