Олимпийский чемпион заблудился и умер в Подмосковье

Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе, чемпион и призер чемпионатов СССР, заслуженный мастер спорта СССР Александр Иваницкий найден мертвым в Подмосковье.

82-летний Иваницкий пропал 3 дня назад. Он пошел в лес за грибами в окрестностях Рузы и заблудился. Возле реки Вейна были обнаружены его вещи и телефон.

"К сожалению, Иваницкий погиб. Его тело обнаружено", – говорится в сообщении поискового волонтерского отряда "Лиза Алерт", который осуществлял поиски пропавшего.

Александр Иваницкий погиб Twitter "Лизы Алерт"

"Он утонул. По предварительным данным, смерть Иваницкого не носит криминального характера", – приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

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