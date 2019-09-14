Олимпийская призерка пытается избавится от распиаренного подарка Путина

Серебряная призерка Олимпиады в Сочи Ольга Фаткулина из Челябинска продает подарок президента России Владимира Путина. Автомобиль BMW X4 ей с пафосом подарили в Кремле в 2018 году.

Ольга Фаткулина Instagram

Как пояснила спортсменка, деньги ей понадобились на другие цели, кроме того, транспортный налог на такую машину слишком велик для нее. Продажную цену люксового автомобиля публично она предпочитает не называть.

"Отдам тому, кто выйдет на связь и больше предложит. Машина замечательная, да еще и с историей", — рассказала спортсменка в интервью URA.RU.

Позже, в одном из комментариев в Instagram, спортсменка уточнила, что стоит машина 3,5 млн рублей.

Ольга Фаткулина Instagram

Ольга Фаткулина Instagram

Ольга Фаткулина Instagram

Ольга Фаткулина Instagram

Ольга Фаткулина Instagram

Ольга Фаткулина Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, российский фристайлист Илья Буров, завоевавший бронзовую медаль на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане в соревнованиях по лыжной акробатике, продает автомобиль BMW X4, который ему с пафосом подарили в Кремле.

Напомним, что это не первый спортсмен, который решил избавиться от распиаренного подарка Москвы. Ранее сообщалось, что призовой автомобиль, который подарен российскому атлету за медаль на Олимпийских играх 2018 года, продается в интернете.

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