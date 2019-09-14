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14 сентября • обновлено в 16:35
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Олимпийская призерка пытается избавится от распиаренного подарка Путина

2.5т Читать материал на украинском

Серебряная призерка Олимпиады в Сочи Ольга Фаткулина из Челябинска продает подарок президента России Владимира Путина. Автомобиль BMW X4 ей с пафосом подарили в Кремле в 2018 году.

Ольга Фаткулина

Ольга Фаткулина

Instagram

Как пояснила спортсменка, деньги ей понадобились на другие цели, кроме того, транспортный налог на такую машину слишком велик для нее. Продажную цену люксового автомобиля публично она предпочитает не называть.

"Отдам тому, кто выйдет на связь и больше предложит. Машина замечательная, да еще и с историей", — рассказала спортсменка в интервью URA.RU.

Позже, в одном из комментариев в Instagram, спортсменка уточнила, что стоит машина 3,5 млн рублей.

Ольга Фаткулина

Ольга Фаткулина

Instagram

Ольга Фаткулина

Ольга Фаткулина

Instagram

Ольга Фаткулина

Ольга Фаткулина

Instagram

Ольга Фаткулина

Ольга Фаткулина

Instagram

Ольга Фаткулина

Ольга Фаткулина

Instagram

Ольга Фаткулина

Ольга Фаткулина

Instagram

Новости
Украинская спортсменка продает с аукциона олимпийский подарок, полученный в Пхенчхане: фотофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, российский фристайлист Илья Буров, завоевавший бронзовую медаль на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане в соревнованиях по лыжной акробатике, продает автомобиль BMW X4, который ему с пафосом подарили в Кремле.

Напомним, что это не первый спортсмен, который решил избавиться от распиаренного подарка Москвы. Ранее сообщалось, что призовой автомобиль, который подарен российскому атлету за медаль на Олимпийских играх 2018 года, продается в интернете.

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Место
Россия
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Слушайте, мне надо продать старый холодильник и детские санки. Недорого. А ну, Обоз, херакни статейку по этому поводу.
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70rus xxx
70rus xxx
Вот что за помоечная статья?Девушки понадобились деньги,решила продать,и в чем событие?Подарил Путин авто,отлично,ну,не мячики же безногим дарить.
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