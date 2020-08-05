Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове

Пятикратная олимпийская чемпионка по плаванию Кэти Ледеки произвела настоящий фурор в социальных сетях. 15-кратная чемпионка мира, специализирующаяся на дальних дистанциях, проплыла со стаканом молока на голове.

Видео у себя в Twitter разместил Джошуа Аксельрод - продюссер Pittsburgh Post-Gazette: крупнейшей ежедневной газеты Питтсбурга в штате Пенсильвания, США.

"Это Кэти Ледеки, плывущая в бассейне, не пролив ни капли шоколадного молока, которое стоит у нее на голову. Когда вы думаете, что видели все в спорте, вы сталкиваетесь, возможно, с самым невероятным видео", - гласит подпись под роликом.

Кэти Лэдеки Twitter Джошуа Аксельрод

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