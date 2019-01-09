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Олимпийская чемпионка обвинила тренера в сексуальном насилии

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Двухкратная олимпийская чемпионка южнокорейская шорт-трекистка Сим Сок Хи обвинила тренера Чо Чже Бома в сексуальном насилии.

Спортсменка заявила полицейским, что впервые подверглась принудительному сексу в 17 лет и по словам ее адвоката. насилие прекратилось лишь в 2018 году - накануне Олимпийских Игр в Пхенчхане. Эта информация была впервые обнародована на судебных слушаниях о заключении под стражу Чо Чже Бома, который обвинялся в другом преступлении - избиении своей подопечной, сообщает CNA.

Жертва изнасилований Сим Сок Хи

Жертва изнасилований Сим Сок Хи

"Это страшное преступление. Наше общество не должно спускать его с рук", - заявил адвокат Сим Сок Хи журналистам. Он также добавил, что юные спортсменки уязвимы при нынешней системе управления спортом.

Свое первое олимпийское золото кореянка выиграла на Играх в Сочи. Спортсменка также завоевала золотую медаль четыре года спустя, выступая в Пхенчхане. В обоих случах, Сим Сок Хи выигрывала награду в эстафете.

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Тег
сексуальное насилие
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