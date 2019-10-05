Олимпийская чемпионка из России устроила лицемерную "клоунаду" в ПАСЕ - видеофакт

Олимпийская чемпионка Турина-2006 по конькобежному спорту Светлана Журова оригинально выступила в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В своей речи бывшая спортсменка рассказала, какие плохие оппозиционеры, выходящие на митинг и какие хорошие правоохранительные органы, которые разгоняют их дубинками.

В 2006 году перед поездкой на Олимпиаду ее лишили государственной поддержки, и чтобы поехать на ОИ и жить, ей приходилось просить помощь у коллег (чиновники даже не оплатили ей поездку на Олимпиаду).

"И вот спустя 13 лет, пригрев свою *опу, она рассказывает, какие же плохие все эти люди, которых что-то не устраивает в стране и какие же хорошие у нас ОМОНовцы, избивающие этих людей", - пишет Telegram-канал MDK.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители Украины, Грузии и Польши с балкона в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы устроили протест на выступлении представителя делегации России и сорвали его.

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