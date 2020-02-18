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18 февраля • обновлено в 18:10
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Олимпийская чемпионка из России перенесла тайную операцию

2.2т
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Чемпионка Олимпийских игр 2014 года по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова госпитализирована в московскую клиническую больницу, где перенесла операцию.

Как сообщает издание Sport24, диагноз спортсменки и причины госпитализации тщательно держатся в тайне ее близким окружением. Есть информация, что она уже не первый день находится в больнице, где ей сделали операцию. На видео, которое появилось в Twitter Sport24 23-летняя фигуристка сидит в коридоре в шейном воротнике.

Аделина Сотникова

Аделина Сотникова

Друзья девушки рассказали, что уже давно не видели Сотникову, а ее агент от комментариев отказалась. Отметим, что в последний раз россиянка участвовала в официальных соревнованиях в сезоне 2015/16.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Аделина Сотникова стала жертвой мошенников, которые украли у нее два миллиона рублей.

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Тема
фигурное катание
Место
Россия Москва
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Гоша Злой
Гоша Злой
боже, что же теперь делать то?)))
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