Олимпийская чемпионка из России озадачила фотографией в ванне

Чемпионка Олимпийских игр 2014 года по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова опубликовала фото в ванне, попросив подписчиков продолжить ее фразу.

"Продолжите. А я лежу такая вся..." – подписала снимок Сотникова, а затем добавила: "Устала, думаю, дай в ванне полежу".

Аделина Сотникова @adelina_sotnikova14

Аделина Сотникова в ванне @adelina_sotnikova14

Стоит отметить, что в середине февраля она была замечена в московской клинической больнице, а ее диагноз и причина госпитализации тщательно держались в тайне. Спустя несколько недель спортсменка официально объявила о завершении карьеры, объяснив это решение проблемами со здоровьем. В последний раз россиянка участвовала в официальных соревнованиях в сезоне 2015/16.

Аделина Сотникова @adelina_sotnikova14

Аделина Сотникова @adelina_sotnikova14

Аделина Сотникова @adelina_sotnikova14

Аделина Сотникова @adelina_sotnikova14

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Аделина Сотникова стала жертвой мошенников, которые украли у нее два миллиона рублей.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!