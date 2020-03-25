Олимпийская чемпионка из России озадачила фотографией в ванне

Чемпионка Олимпийских игр 2014 года по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова опубликовала фото в ванне, попросив подписчиков продолжить ее фразу.
"Продолжите. А я лежу такая вся..." – подписала снимок Сотникова, а затем добавила: "Устала, думаю, дай в ванне полежу".
Аделина Сотникова
@adelina_sotnikova14
Аделина Сотникова в ванне
@adelina_sotnikova14
Стоит отметить, что в середине февраля она была замечена в московской клинической больнице, а ее диагноз и причина госпитализации тщательно держались в тайне. Спустя несколько недель спортсменка официально объявила о завершении карьеры, объяснив это решение проблемами со здоровьем. В последний раз россиянка участвовала в официальных соревнованиях в сезоне 2015/16.
Аделина Сотникова
@adelina_sotnikova14
Аделина Сотникова
@adelina_sotnikova14
Аделина Сотникова
@adelina_sotnikova14
Аделина Сотникова
@adelina_sotnikova14
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Аделина Сотникова стала жертвой мошенников, которые украли у нее два миллиона рублей.
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