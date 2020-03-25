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25 марта • обновлено в 02:13
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Олимпийская чемпионка из России озадачила фотографией в ванне

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Чемпионка Олимпийских игр 2014 года по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова опубликовала фото в ванне, попросив подписчиков продолжить ее фразу.

"Продолжите. А я лежу такая вся..." – подписала снимок Сотникова, а затем добавила: "Устала, думаю, дай в ванне полежу".

Аделина Сотникова

Аделина Сотникова

@adelina_sotnikova14

Аделина Сотникова в ванне

Аделина Сотникова в ванне

@adelina_sotnikova14

Стоит отметить, что в середине февраля она была замечена в московской клинической больнице, а ее диагноз и причина госпитализации тщательно держались в тайне. Спустя несколько недель спортсменка официально объявила о завершении карьеры, объяснив это решение проблемами со здоровьем. В последний раз россиянка участвовала в официальных соревнованиях в сезоне 2015/16.

Аделина Сотникова

Аделина Сотникова

@adelina_sotnikova14

Аделина Сотникова

Аделина Сотникова

@adelina_sotnikova14

Аделина Сотникова

Аделина Сотникова

@adelina_sotnikova14

Аделина Сотникова

Аделина Сотникова

@adelina_sotnikova14

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Аделина Сотникова стала жертвой мошенников, которые украли у нее два миллиона рублей.

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Читайте все новости по теме "фигурное катание" на OBOZREVATEL.

Тема
фигурное катание
Место
Россия Москва
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