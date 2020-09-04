Олимпийская чемпионка из РФ предрекла свержение Лукашенко

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова уверена, что Александр Лукашенко будет вынужден покинуть пост президента Беларуси.

Такое мнение она выразила в интервью Sport24. Она отметила, что испытывает симпатию к политику, но ждет переворота в стране.

"Я отношусь к Лукашенко с уважением! А как там все закончится… Это все политика, может повернуться и вправо, и влево. Я не лезу в это все, но как политика Лукашенко уважаю! Я бы не хотела, чтобы он уходил. Ситуации были сложные, и даже сложнее, чем сейчас, но Лукашенко держал страну в тонусе. Полагаю, переворот будет", – заявила россиянка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко, что вызвало массовые протесты в стране.