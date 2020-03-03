Олимпийская чемпионка Баюл не смогла отсудить у Украины $50 млн

Украинская олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл проиграла в американском суде апелляцию относительно своего иска против Украины.

В частности, 27 февраля Апелляционный суд Девятого округа США принял решение, которым поддержал позицию государства и отклонил апелляционную жалобу экс-фигуристки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Суд признал, что Украина защищена от юрисдикции американских судов в соответствии с положениями закона США "Об иммунитете иностранных государств", а истец не предоставил достаточных аргументов для подтверждения обоснованности применения исключений из судебного иммунитета, предусмотренных настоящим законом", – написал он.

Оксана Баюл проиграла суд Украины и не получит $50 миллионов

Напомним, что Оксана Баюл еще в 2016 году обратилась в Окружной суд Центрального округа Калифорнии с иском к Украине по взысканию 50 миллионов долларов. Среди других ответчиков указывались Джозеф Чарльз Лемир и две компании из Делавэра и Британских Виргинских островов.

Баюл в частности жаловалась на нарушение принципа добросовестности и честной деловой практики в рамках трудового договора, который был заключен с ней, а также "передачи права на использование ее имени, популярности и биографической информации непричастным третьим лицам".

В 2018-м Окружной суд Центрального округа Калифорнии принял решение в пользу Украины, удовлетворив ходатайство об оставлении иска без рассмотрения. Согласно документу, требования Баюл признали безосновательными и такими, которые подлежат отклонению. После этого она подала апелляцию, но в результате окончательно проиграла дело.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля исполнилось 26 лет с момента сенсационного триумфа украинской фигуристки Оксаны Баюл на Олимпийских играх-1994 в норвежском Лиллехаммере.

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