Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете норвежская лыжница Астрид Якобсен приняла решение завершить спортивную карьеру, чтобы стать врачом и помогать людям в борьбе с коронавирусом.

"Здесь и сейчас я больше думаю о том, чтобы работать в сфере медицины, а не продолжать карьеру лыжницы. Думаю, что пришло время поставить точку", – цитирует слова Якобсен издание Expressen.

Астрид Якобсен Pinterest

Отметим, что из-за вспышки коронавируса она пошла работать в больницу. Сейчас спортсменка учится на медика, чтобы через год стать врачом.

Кроме победы на Олимпиаде-2018 на ее счету три "золота" на чемпионатах мира в 2007-м, 2015-м и 2017-м годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, испанский футболист Алекс Кинтанилья разработал средство против коронавируса.

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