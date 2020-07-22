Олимпиаду в Токио могут отменить: оргкомитет назвал условие

Олимпиада в Токио, перенесенная на 2021 год, может быть отменена в том случае, если Игры решено будет провести без зрителей из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, заявил глава оргкомитета Ёсиро Мори.

Однако при этом, по его словам, эксперты разрабатывают варианты проведения состязаний с минимальным количеством болельщиков, сообщает ТАСС.

ОИ-2020 должна была стартовать в пятницу 24 июля. Из-за пандемии коронавируса Игры были перенесены на следующий год: они пройдут в период с 23 июля по 8 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий японский эпидемиолог Кэнтаро Ивата заявил, что ОИ в Токио, вероятнее всего, будут отменены из-за пандемии коронавируса.