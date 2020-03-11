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11 марта • обновлено в 11:06
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Олимпиаду-2020 могут перенести на год или два

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Летние Олимпийские игры в Токио могут перенести на год или два, если их не смогут провести в этом году из-за вспышки коронавируса.

Об этом в интервью газетеThe Wall Street Journal рассказал член исполнительного совета оргкомитета Олимпиады-2020Харуюки Такахаси.

"Я не считаю возможной отмену Игр, это могла бы быть отсрочка. У МОК были бы неприятности в случае отмены", – заявил функционер, подчеркнув, что американские телекомпании заплатили большие деньги, чтобы транслировать соревнования.

Олимпиаду-2020 могут перенести на год или два

В случае переноса летняя Олимпиада может пройти в 2022 году, через несколько месяцев после зимних Игр в Пекине-2022. Перенос летних Игр может также означать проведение повторных квалификационных турниров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее организаторы Игр в Токио рассматривали возможность проведения Олимпиады без зрителей, исключительно в телевизионном формате.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Олимпиада-2020
Место
Япония
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