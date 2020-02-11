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11 февраля • обновлено в 17:20
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Олимпиада с Беларусью: в Кабмине сделали заявление

1.9т
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не исключил возможности подачи совместной заявки на проведение Олимпийских игр с Беларусью и заявил, что этот вопрос требует глубокого изучения.

"По моему мнению, эта идея точно заслуживает глубокого изучения. Правительство сейчас работает над тем, чтобы изучить эту ситуацию с разных точек зрения и предложить концепт нашим партнерам, если эта инициатива в ближайшее время может быть реализована", – цитирует Гончарука агентство Интерфакс.

Совместная Олимпиада Украины и Беларуси

Совместная Олимпиада Украины и Беларуси

24 канал

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский предложил создать специальную рабочую группу, чтобы оценить возможность подачи совместной заявки.

"Мы предлагаем, для того, чтобы определить возможность создания совместного проведения таких игр с Республикой Беларусь, детально изучить имеющиеся у нас ресурсы, опыт Беларуси, опыт других стран по подготовке", – заявил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его стране по силам провести Олимпийские игры вместе с Украиной, исключив из этого плана Россию.

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Персоны
Владимир Бородянский Алексей Гончарук
Место
Украина Киев
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