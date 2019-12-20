Олимпиада под угрозой: ФБУ поддержала ФЛАУ из-за решения Кабмина Гончарука

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) поддержала заявление президента Федерации легкой атлетики (ФЛАУ) Игоря Гоцула, который сообщил об отмене Министерством молодежи и спорта запланированного финансирования легкой атлетики накануне олимпийского года.

В ФБУ сообщили, что также столкнулись с подобной проблемой и не получили запланированного финансирования на декабрь текущего года, а также привели текст заявления Гоцула.

"Целенаправленная подготовка к Олимпийским играм, которая продолжалась до 18 декабря, к сожалению, прерывается. Именно сегодня Министерство молодежи и спорта сообщило, что запланированное финансирование, которое уже было выделено на легкую атлетику Украины, с большой вероятностью, выплачено не будет. Уже сейчас сумма, которая не гарантируется к компенсации, составляет около 4,5 млн гривен. Даже для такой успешной и сильной организации, как Легкая атлетика Украины, – это большая и болезненная сумма. Поэтому мы отменяем все учебно-тренировочные сборы, которые запланированы в Украине и отменяем финансирования на сборы, которые сейчас проводятся за рубежом (в Киргизии, Португалии, Турции, Польши, Кении) для наших ведущих спортсменов", – сказал президент ФЛАУ.

Он также выразил надежду на то, что ситуация будет исправлена. "Мы вынуждены пойти на такой шаг, ведь не можем позволить себе увеличивать этот, не имея никаких гарантий Министерства. Мы искренне надеемся, что в ближайшее время ситуация будет исправлена, финансирование будет возобновлено, как и наша целенаправленная работа", – добавил Гоцул.

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