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9 марта • обновлено в 14:50
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Олимпиада-2020: в Греции приняли чрезвычайные меры из-за коронавируса

1.2т
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Церемония зажжения и передачи олимпийского огня состоится в Олимпии без зрителей в связи с угрозой распространения коронавируса.

Такое заявление сделала в понедельник, 9 марта пресс-служба Национального олимпийского комитета Греции.

Зажжение олимпийского огня в Олимпии

Зажжение олимпийского огня в Олимпии

EPA-EFE

В церемонии, запланированной на 12 марта, примут участие только около 100 человек, аккредитованных Международным олимпийским комитетом и оргкомитетом Игр в Токио. При этом церемония будет не доступна для работников СМИ.

Олимпийские игры-2020 должны пройти с 24 июля по 9 августа в Токио.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, при каких условиях Олимпиада-2020 может быть отменена. При этом возможная отмена обойдется Японии в 74,2 млрд долларов.

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Автор
Юрий Трохимчук
Темы
Коронавирус Олимпиада-2020
Место
Греция
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