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3 мая • обновлено в 23:00
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Александр Липенко
Александр Липенко
спортивный обозреватель Все статьи автора

Олимпиада-2020: медальный прогноз для Украины

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Столица Японии, Токио, вновь в центре вашего внимания. Несомненно, главным спортивным событием 2020 года должны были стать летние Олимпийские игры, которые до введения тотального карантина по всему миру были запланированы с 24 июля по 9 августа. В Токио должны были съехаться спортсмены из 205 стран, и ожидалось их более 11 тысяч.

На Летних Олимпийских играх спортсмены под украинским флагом выступают с 1996 года. Чаще всего они завоевывали медали в легкой атлетике, борьбе, боксе, спортивной гимнастике. Хочется верить, что и в Токио посланцы Украины успешно выступят в этих видах спорта, а также откроют новые "горизонты".

Игры в Токио должны состояться летом будущего года

Игры в Токио должны состояться летом будущего года

В спортивной гимнастике можно рассчитывать на медаль, и возможно не одну, от Олега Верняева. Помимо этого, неплохие перспективы есть у Игоря Радивилова, Петра Пахнюка, да и у всей мужской сборной Украины. В художественной гимнастике стоит надеяться на Владу Никольченко.

Что касается легкой атлетики, то тут одной из первых выполнила норматив на Олимпиаду Ярослава Магучих. 18-летняя прыгунья в высоту провела прекрасный прошлый сезон, став вице-чемпионкой мира, и теперь имеет все перспективы побороться за олимпийскую медаль.

В борьбе же главной надеждой украинских болельщиков является Жан Беленюк. Спортсмен уже был призером Олимпиады-2016, однако на высшую ступень пьедестала так и не поднимался. Беленюк – один из лучших борцов современности, он действующий чемпион Европы и мира, поэтому без награды на Олимпиаде украинец точно остаться не должен. Тем более, что у Жана запредельная мотивация, ведь в его карьере эти Игры будут последними.

Следует заметить, что Жан Беленюк – народный депутат, и готовиться к выступлениям на ковре ему нелегко. "Олимпийские игры будут проводиться в июле-августе, и примерно в это же время я могу рассчитывать на депутатский отпуск. Думаю, воспользуюсь этой возможностью подготовиться к Олимпиаде. При надобности могу взять отпуск за свой счет. В принципе, моя подготовка длится и сейчас. После каждого пленарного заседания езжу в зал и тренируюсь. То есть стараюсь максимально эффективно использовать свое время и заниматься не только депутатской деятельностью, но и подготовкой к Олимпиаде", – говорил борец.

Среди девушек-борцов стать призерами могут Алла Черкасова и Оксана Ливач. Хочется надеяться, что в соревнованиях дзюдоистов медаль завоюет наша самая молодая двукратная чемпионка мира Дарья Белодед.

* * *

А сейчас вспомним, как выступали украинские спортсмены на Летних Олимпиадах, начиная с 1996 года. С тех пор "сине-желтые" принимают участие во всех ОИ, а предстоящая летняя Олимпиада в Токио станет для нашей страны уже седьмой в истории. Всего украинская команда за шесть прошедших Игр выиграла ни много ни мало 126 медалей: 35 золотых, 31 серебряную и 60 бронзовых. Худший результат Украина показала в 2016 году, когда в Рио-де-Жанейро заработала всего-навсего 11 наград, из которых только две высшей пробы – гимнаст Олег Верняев на параллельных брусьях и Юрий Чебан на каноэ на 200-метровой дистанции. Правда, не стоит забывать, что было много наших соотечественников, которые остановились в шаге от пьедестала, занимая 4-5 места. На Олимпийских Играх в Токио мы все ждем намного лучшего результата.

Олимпиада-2020: медальный прогноз для Украины

Двукратный олимпийский чемпион и обладатель титулов WBC, WBO и WBA в легком весе боксер Василий Ломаченко стал почетным амбассадором Олимпиады-2020. Международный олимпийский комитет сформировал рабочую группу, состоящую из десяти спортсменов-послов – пяти мужчин и пяти женщин. Амбассадоры будут курировать квалификационный боксерский турнир на Олимпиаду-2020, а также непосредственно принимать участие в подготовке боксерских поединков на самих соревнованиях в Токио.

А в следующем году, когда Игры таки состоятся в столице Японии, олимпийская эстафета будет передана Парижу – столице Олимпиады-2024. В программу следующих Игр уже включены скейтбординг, скалолазание, брейк-данс и серфинг, который собираются провести на заморской территории Франции – в Гваделупе или Французской Полинезии.

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Автор
Александр Липенко Александр Липенко
Тема
Олимпиада-2020
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