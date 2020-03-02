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2 марта • обновлено в 11:23
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Олимпиада-2020 из-за коронавируса может пройти без зрителей

2.1т
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Олимпийские игры 2020 года в Токио могут пройти без зрителей из-за коронавируса.

Как сообщает Daily Mail, организаторы Игр рассматривают вариант, при котором Олимпиада будет показана только в телевизионном режиме. Это решение сможет удовлетворить многомиллионные телевизионные контракты и рассматривается в качестве альтернативы отмены мероприятия или переноса в другое место.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа

В организацию Олимпиады Япония вложила более 12 миллиардов долларов и теперь стремится подавить опасения об отмене Игр или переносе их в другое место. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал позицию Токио, заявив, что его организация полностью поддерживает проведение Олимпиады согласно графику – с 24 июля по 9 августа.

Ранее из-за коронавируса уже отменено или перенесено большое количество международных спортивных мероприятий. В ряде европейских стран пришлось взять паузу в футбольных чемпионатах, а в Швейцарии под угрозой стоит проведение чемпионата мира по хоккею.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 впервые была обнаружена в конце декабря минувшего года в Китае. С того момента вирус проник более чем в 50 стран мира. При этом зафиксировано около 90 тысяч заболевших, из них 3 тысячи скончались.

  • Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса до "очень высокого" на глобальном уровне.

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Автор
Денис Карпов
Темы
Коронавирус Олимпиада-2020 МОК
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