Олимпиада-2020 из-за коронавируса может пройти без зрителей

Олимпийские игры 2020 года в Токио могут пройти без зрителей из-за коронавируса.

Как сообщает Daily Mail, организаторы Игр рассматривают вариант, при котором Олимпиада будет показана только в телевизионном режиме. Это решение сможет удовлетворить многомиллионные телевизионные контракты и рассматривается в качестве альтернативы отмены мероприятия или переноса в другое место.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа

В организацию Олимпиады Япония вложила более 12 миллиардов долларов и теперь стремится подавить опасения об отмене Игр или переносе их в другое место. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал позицию Токио, заявив, что его организация полностью поддерживает проведение Олимпиады согласно графику – с 24 июля по 9 августа.

Ранее из-за коронавируса уже отменено или перенесено большое количество международных спортивных мероприятий. В ряде европейских стран пришлось взять паузу в футбольных чемпионатах, а в Швейцарии под угрозой стоит проведение чемпионата мира по хоккею.

Как сообщал OBOZREVATEL:

вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 впервые была обнаружена в конце декабря минувшего года в Китае. С того момента вирус проник более чем в 50 стран мира. При этом зафиксировано около 90 тысяч заболевших, из них 3 тысячи скончались.

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса до "очень высокого" на глобальном уровне.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!