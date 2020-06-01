Олимпиада-2020 будет отменена – японский эпидемиолог

XXXII летние Олимпийские игры в Токио, вероятнее всего, будут отменены из-за пандемии коронавируса.

Такое мнение выразил ведущий японских эпидемиолог Кэнтаро Ивата. По его словам, столице соревнований, которые были перенесены на будущий год, не сможет выполнить двух условий, необходимых для проведения Игр.

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Олимпиада 2020

"Во-первых, Япония должна победить коронавирус, во-вторых, вирус должен быть подавлен в других странах. Выполнить первое условие до следующего года, может быть, удастся. Второе условие? По этому поводу я настроен очень пессимистично. В Олимпиаде принимают участие много людей из разных стран, что не очень соответствует тем условиям, в которых мы сейчас находимся и, скорее всего, продолжим находиться в следующем году. Думаю, что отмена Игр на данный момент это наиболее вероятный сценарий", – цитирует Ивату РБК-Спорт.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах впервые заговорил об отмене Игр в Токио.