Групповые и высокоинтенсивные тренировки на все группы мышц сегодня в тренде. Расскажу о самых популярных.

TRX – это тренажерный зал в одном универсальном устройстве, где в качестве отягощения используется собственный вес.

TRX publicity.kiev.ua

Тренировка на этой подвесной системе позволяет выполнять много разных функциональных упражнений для развития силы, выносливости, гибкости, равновесия и конечно формирования красивого рельефа тела. Можно тренировать практически все мышцы тела без ударной нагрузки на позвоночник.

Противопоказаниями к тренировкам TRX являются серьезные проблемы со спиной, травмы или проблемы с сердечно-сосудистой системой.

А вот любителям следующего вида спорта - Kangoo Jumps, травмы не проблема. Ведь специальные ботинки с амортизирующей подошвой были изобретены канадским ортопедом специально для реабилитации спортсменов после травм.

Kangoo Jumps www.varagesale.com

Во время тренировки задействованы все группы мышц, но упор конечно на ноги. Каждый ботинок весом 1,5-2 кг служит дополнительным утяжелителем, помогая подкачать красивую попу и сделать ноги стройными.

За час тренировки сжигается около 1000 ккал, поэтому они очень эффективны для похудения.

Обычно в стоимость тренировки входит аренда ботинок, которые нужно заранее бронировать.

Противопоказания для занятий: беременность и редкое заболевание - шейный спондилез.

Еще одна инновация в фитнесе - Bungee fitness. Этот вид спорта формирует рельеф, способствует похудению и дарит незабываемые эмоции полета.

Bungee fitness www.coreofitness.com

На тренировке используется гибкая веревка, прикрепленная одним концом к потолку, а вторым – к тренирующемуся. Веревка создает дополнительное сопротивление, поэтому нужно приложить больше усилий и сжечь еще больше калорий, чтобы выполнить в воздухе стандартные упражнения.

Bungee fitness включает в работу мышцы всего тела, и даже мышцы-стабилизаторы, которые в принципе сложно развивать в других направлениях. Во время тренировки упражнения выполняются как-бы в полете, снимая нагрузку на суставы, что улучшает их работу. А еще развивается выносливость, скорость реакции, улучшается гибкость тела.

К сожалению, тренировки противопоказаны людям, страдающим эпилепсией, гипертонией, психическими и нервными расстройствами, нарушением кровообращения, атеросклерозом, туберкулезом, онкологией, сахарным диабетом. Также не стоит идти на Bungee fitness во время беременности и наличии кардиостимулятора, противозачаточной спирали, паховой и иной грыже.

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