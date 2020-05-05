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6 мая • обновлено в 07:03
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Олейник - Вердум: где смотреть бой UFC 249

1.5т
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В субботу, 9 мая на арене "VyStar Veterans Memorial Arena" в Джэксонвилле, США, состоится бой между Алексеем The Boa Constrictor Олейником (58-13-1) и бразильцем Фабрисиу Vai Cavalo Вердумом (23-8-1).

Олейник - Вердум

Олейник - Вердум

MMA News

3-раундовый поединок 42-летних бойцов смешанных единоборств (ММА) в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) пройдет на турнире UFC 249.

Прямая трансляция начнется 10 мая, в 5:00 утра по киевскому и московскому времени и будет доступна на американских телеканалах UFC TV, ESPN+, британском BT Sport Box Office, а также на российском РЕН ТВ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Олейник родился в Харькове, однако 5 лет назад принял российское гражданство.

В одном из своих интервью боец пожалел, что "Беркут" на Майдане не "перекосил это стадо".

В ноябре 2014 года Олейник перед боем в США против американца Джареда Рошолта вышел на взвешивание в майке с изображением президента РФ Владимира Путина. Бойца жестко избили в первом же бою за Россию.

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Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.

Тема
UFC
Персона
Алексей Олейник
Место
США
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