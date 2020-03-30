Окружение Хабиба пригрозило расправой российскому журналисту

Российский журналист Александр Лютиков опубликовал у себя в Instagram аудиосообщение, в котором человек, ранее представившийся двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова, угрожает ему расправой.

Негодование возможного родственника российского чемпиона UFC было вызвано двумя постами Лютикова, в которых журналист предположил, что у Хабиба может не быть желания лететь на бой с Тони Фергюсоном.

Хабиб Нурмагомедов NewsOne

Сначала он вспомнил о том, что Владимир Путин дал Нурмагомедову номер, на который боец может звонить в любой экстренной ситуации.

А затем самостоятельно позвонил в "Аэрофлот" и узнал, что перелеты из России в Нью-Йорк для граждан РФ все еще открыты.

В ответ на это "двоюродный брат" Нурмагомедова пообещал "сделать инвалидом" Лютикова и заявил, что удел его и других "свинот" – "пресмыкаться перед горцами".

Напомним, что ранее Хабиб заявил, что из-за закрытия границ России его бой против Фергюсона, вероятно, не состоится. Кроме того, он сообщил, что американцу уже начали искать нового соперника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ появилось имя бойца, который с наибольшей вероятностью должен заменить россиянина.

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