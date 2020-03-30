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30 марта • обновлено в 22:48
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Окружение Хабиба пригрозило расправой российскому журналисту

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Российский журналист Александр Лютиков опубликовал у себя в Instagram аудиосообщение, в котором человек, ранее представившийся двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова, угрожает ему расправой.

Негодование возможного родственника российского чемпиона UFC было вызвано двумя постами Лютикова, в которых журналист предположил, что у Хабиба может не быть желания лететь на бой с Тони Фергюсоном.

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

NewsOne

Сначала он вспомнил о том, что Владимир Путин дал Нурмагомедову номер, на который боец может звонить в любой экстренной ситуации.

Вылет из России для Хабиба закрыт, но у Хабиба есть номер человека, который может вылет открыть. Путин дал Хабибу номер, на который можно звонить в любой ситуации. И сейчас можно проверить - работает ли этот номер. Это, конечно, если у Хабиба есть желание провести бой 18 апреля. ОБНОВЛЕНО: Можно даже не звонить. На сайте "Аэрофлота" есть билеты в Нью-Йорк и на сегодня, и на завтра, и на четверг. #хабибнурмагомедов #нурмагомедов #путин #тонифергюсон #хабиб #коронавирус #covid19 #ufc #mma #мма

Публикация от Александр Лютиков (@a_lutikov)

А затем самостоятельно позвонил в "Аэрофлот" и узнал, что перелеты из России в Нью-Йорк для граждан РФ все еще открыты.

Помогаем сохранить главный бой #ufc249 У "Аэрофлота" есть рейс завтра и в четверг. Цена за билет - от 17 до 228 тысяч. Служба поддержки "Аэрофлота" сообщает: этим рейсом могут летать российские граждане. Так что кто хочет - вперед! Ну и очень странный момент: Хабиб говорит, что полетел в Абу-Даби 19 или 20 марта. Но этот полет был абсолютно бессмысленным, поскольку еще 17 марта было объявлено о том, что в Абу-Даби с 19 марта перестанут пускать иностранцев. #хабибнурмагомедов #хабиб #нурмагомедов #ufc #mma #мма

Публикация от Александр Лютиков (@a_lutikov)

В ответ на это "двоюродный брат" Нурмагомедова пообещал "сделать инвалидом" Лютикова и заявил, что удел его и других "свинот" – "пресмыкаться перед горцами".

"Ты создан для того, чтобы пресмыкаться перед нами и заслужить нашего снисхождения. Чтоб на тебя обратили внимание, дали тебе интервью или в голову". Замечательное описание сути журналистики от человека, который чуть больше года назад звонил мне и представлялся двоюродным братом одного из величайших бойцов UFC. Я не планирую удалять этот пост, так что если это и произойдет, то из-за политики инстаграма. #хабибнурмагомедов #хабиб #мма #mma #ufc #дагестан

Публикация от Александр Лютиков (@a_lutikov)

Напомним, что ранее Хабиб заявил, что из-за закрытия границ России его бой против Фергюсона, вероятно, не состоится. Кроме того, он сообщил, что американцу уже начали искать нового соперника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ появилось имя бойца, который с наибольшей вероятностью должен заменить россиянина.

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Читайте все новости по теме "Хабиб - Фергюсон" на OBOZREVATEL.

Тема
Хабиб - Фергюсон
Персоны
Тони Фергюсон Хабиб Нурмагомедов
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