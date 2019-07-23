Огромный пенис на "Тур де Франс" превратили в сову

Рабочие престижной веломногодневки "Тур де Франс" исправили нарисованный на дороге огромный пенис пениса в сову, сообщает The Sun.

Изображение было на одном из маршрутов гонки, и организаторы выразили беспокойство тем, что может повториться случай 2016 года. Тогда в телевизионные репортажи попал кадр, когда велосипедисты проезжают по асфальту с изображением пениса.

Теперь вместо мужского полового органа на трассе нарисована ночная хищная птица.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что французский велогонщик BMX Валентен Ануй совершил прыжок над пелотоном "Тур де Франс" во время десятого этапа соревнований.

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