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Огромный пенис на "Тур де Франс" превратили в сову

3.4т Читать материал на украинском

Рабочие престижной веломногодневки "Тур де Франс" исправили нарисованный на дороге огромный пенис пениса в сову, сообщает The Sun.

Изображение было на одном из маршрутов гонки, и организаторы выразили беспокойство тем, что может повториться случай 2016 года. Тогда в телевизионные репортажи попал кадр, когда велосипедисты проезжают по асфальту с изображением пениса.

Теперь вместо мужского полового органа на трассе нарисована ночная хищная птица.

Огромный пенис на "Тур де Франс" превратили в сову
Огромный пенис на "Тур де Франс" превратили в сову
Огромный пенис на "Тур де Франс" превратили в сову

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Тур де Франс
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Народ путина нарисовал, а его в сову....
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Dell Alex
Dell Alex
Огромный пенис превращается.. превращается... в свой стародавний образ - в "Обоз" ))))))))))))) Который трусливо и стыдливо трет комменты )))))))))))) Потому что промежность не чиста )))))))))
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