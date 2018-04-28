Огромный культурист с украинским тризубцем вызвал фурор в Москве

Уроженец Никополя Игорь Кваша стал вице-чемпионом Кубка Московской области по бодибилдингу и культуризму, который прошел в столице России. Наш бывший соотечественник, который по окончании металлургического техникума уехал в Москву, занял второе место в категории свыше 90 кг.

В сети огромный спортсмен, на всю грудь которого, выбит украинский тризубец, произвел настоящий фурор как на сцене, так и в интернете.

В сети пользователи во всю обсуждают нестандартную внешность культуриста.

Новости Российская чемпионка снялась в порно

Игорь Кваша Instagram

Игорь Кваша Instagram

Игорь Кваша Instagram

Игорь Кваша Instagram

Игорь Кваша Instagram

Игорь Кваша Instagram

Игорь Кваша Instagram

Игорь Кваша Instagram

Игорь Кваша Instagram

Игорь Кваша Instagram

Игорь Кваша Instagram

Игорь Кваша Instagram

Ранее "Обозреватель" сообщал, что лучший боксер мира "умыл" россиян, произнеся речь в Сочи на украинском языке.