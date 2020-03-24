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24 марта • обновлено в 15:35
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Олимпиада-2020 официально перенесена

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Международный олимпийский комитет (МОК) достиг соглашения с японским правительством о переносе Олимпийских игр 2020 года, которые должны были состояться с 24 июля по 9 августа.

МОК опубликовал официальное заявление об этом решении у себя на сайте. Сообщается, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ и глава организации Томас Бах провели плодотворную встречу, на которой обсудили борьбу с коронавирусом и его влияние на мир спорта. Они договорились о том, что Олимпиада-2020 будет перенесена, но должна пройти не позднее лета 2021 года.

Олимпийские игры-2020

Олимпийские игры-2020

Vanguard News

Абэ и Бах сошлись на том, что ОИ в Токио могут стать лучем надежды для всего мира в эти непростые времена. Таким образом, было принято решение, что Олимпийский огонь останется в Японии, а Олимпийские и Паралимпийские игры сохранят свое название.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее член МОК Дик Паунд заявил о том, что Олимпиада-2020 будет перенесена, а о сроках и условиях ее проведения станет известно на протяжении следующих четырех недель.

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергей Бубка также выступил с официальным заявлением об Олимпиаде-2020.

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Темы
Олимпиада-2020 Коронавирус
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Нех было на российских спортсменов хрюкать! )
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