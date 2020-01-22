Официально: WADA вынесло новый вердикт России

Московскую антидопинговую лабораторию (МАЛ) лишили аккредитации, говорится в официальном релизе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Теперь МАЛ не сможет делать анализ крови для биологического паспорта спортсменов. Сроки "бана" не называются.

WADA provisionally suspends approved status of Moscow Laboratory: https://t.co/rocU3clAN1 — WADA (@wada_ama) January 22, 2020

Новости В МОК сделали заявление по отстранению России от Олимпиады

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение об отстранении России от участия в крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпиаду и чемпионаты мира.

Позже стало известно, что наказание не коснется чемпионата Европы по футболу 2020 года. Кроме того, в WADA рассказали об условиях участия РФ в ЧМ-2022.

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