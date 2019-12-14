Официально: UFC назвал дату боя Хабиб - Фергюсон

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет защиту титула против Тони Фергюсона 18 апреля в Нью-Йорке на UFC 249.

Сам бой и его дату организация подтвердила официально в своем аккаунте в соцсетях.

Оба спортсмена имеют победные серии в UFC из 12 побед.Нурмагомедов выиграл все 28 своих поединков, а у Фергюсона в активе 25 побед и три поражения.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября в главному бою турнира UFC 242 в Абу-Даби против Дастина Порье Хабиб Нурмагомедов добыл 28-ю победу в ММА. Встреча завершилась в третьем раунде, когда россиянин удачно провел удушающий прием.

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