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14 декабря • обновлено в 15:07
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Официально: UFC назвал дату боя Хабиб - Фергюсон

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет защиту титула против Тони Фергюсона 18 апреля в Нью-Йорке на UFC 249.

Сам бой и его дату организация подтвердила официально в своем аккаунте в соцсетях.

What time is it? #UFC249

Публикация от ufc (@ufc)

Оба спортсмена имеют победные серии в UFC из 12 побед.Нурмагомедов выиграл все 28 своих поединков, а у Фергюсона в активе 25 побед и три поражения.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября в главному бою турнира UFC 242 в Абу-Даби против Дастина Порье Хабиб Нурмагомедов добыл 28-ю победу в ММА. Встреча завершилась в третьем раунде, когда россиянин удачно провел удушающий прием.

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Автор
Максим Богданов
Персоны
Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон
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