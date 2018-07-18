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Официально: на Олимпиаде-2022 будет шесть новых дисциплин

1.1тЧитать новость на украинском

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил программу соревнований зимних Олимпийских игр, которые пройдут в 2022 году в Пекине.

В программу включены шесть новых дисциплин: женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские состязания по фристайлу в дисциплине "биг-эйр", смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике, а также смешанный командный турнир в прыжках с трамплина, смешанная эстафета в шорт-треке и состязания по сноуборд-кроссу среди смешанных команд.

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Таким образом, Пекин-2022 станет Олимпиадой с самой сбалансированной программой с точки зрения гендерного равенства – на Играх будет представлено рекордное количество дисциплин с участием женщин.

Напомним, что накануне сборная Украины по биатлону представила новую форму.

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Тема
Олимпиада-2022
Источник
Источник:sports.ru
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