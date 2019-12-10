Официально: МОК поддержал решение WADA наказать Россию

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об исключении России из Олимпиад на четыре года.

Томас Бах globallookpress.com

"Я не буду заниматься спекуляциями по поводу развития событий, но решения WADA обязательны для исполнения Международным олимпийским комитетом, и МОК привержен верховенству закона. Поэтому мы будем исполнять это решение", – приводит слова Баха РИА "Новости".

Как сообщал OBOZREVATEL, исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в Олимпийских играх и крупных международных турнирах. Допущены будут только "чистые" спортсмены, которые будут соревноваться в нейтральном статусе.

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