Однорукий боец из России бросил вызов МакГрегору

Российский боец смешанных единоборств Александр Карапетян, лишившийся руки в 18-летнем возрасте, вызвал на бой экс-чемпиона UFC ирландца Конора МакГрегора.

"Конор Макнагец vs Александр Карапетян. Братан, я фанател от тебя, но с большим удовольствием познакомил бы тебя с моей левой рукой и ударом с головы. Что-то ты не то бубнишь в последнее время", – написал россиянин в Instagram.

Напомним, на пресс-конференции в Москве МакГрегор резко отозвался о дагестанцах и лично о чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове, которому проиграл в своем последнем поединке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее МакГрегор разозлил дагестанцев и подвергся нападению в Москве.

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