"Одна – у инвалида": отец и тренер Хабиба станет многоженцем

Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап намерен стать многоженцем.

Дагестанский специалист рассказал, что планирует сделать предложение еще одной женщине, несмотря на действующий статус супруга.

Instagram Абдулманапа Нурмагомедова

"У меня есть жена, предложение можно сделать ещё трём. Одна есть, намечается вторая. Насчет третьей не знаю, будет или нет. Всевышний обращается к мужчинам: берите в жены двух, трех, четырех. А одна может и у инвалида быть", – заявил Абдулманап Нурмагомедов в интервью телеканалу "Мир", сообщает RT.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ раскрыли личность жены Хабиба Нурмагомедова, которая на свадьбе с чемпионом UFC прятала свое лицо от гостей торжества. На церемонии бракосочетания присутствовали тысячи людей.

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