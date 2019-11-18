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18 ноября • обновлено в 23:17
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"Одна – у инвалида": отец и тренер Хабиба станет многоженцем

1.5т
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Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап намерен стать многоженцем.

Дагестанский специалист рассказал, что планирует сделать предложение еще одной женщине, несмотря на действующий статус супруга.

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"Одна – у инвалида": отец и тренер Хабиба станет многоженцем

Instagram Абдулманапа Нурмагомедова

"У меня есть жена, предложение можно сделать ещё трём. Одна есть, намечается вторая. Насчет третьей не знаю, будет или нет. Всевышний обращается к мужчинам: берите в жены двух, трех, четырех. А одна может и у инвалида быть", – заявил Абдулманап Нурмагомедов в интервью телеканалу "Мир", сообщает RT.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ раскрыли личность жены Хабиба Нурмагомедова, которая на свадьбе с чемпионом UFC прятала свое лицо от гостей торжества. На церемонии бракосочетания присутствовали тысячи людей.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
UFC
Персона
Хабиб Нурмагомедов
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Гоша Злой
Гоша Злой
совет да любовь))
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