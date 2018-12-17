''Один из лучших'': чемпионка Украины восхитилась Гитлером

Чемпионка Украины по фитнес-бикини в категории до 160 см Марина Слота разместила в соцсетях пост, восхваляющий Адольфа Гитлера.

У себя на странице в Instagram 28-летняя уроженка Николаева выложила фотографию книги "Гітлер. Примітки до біографії".

Марина Слота Instagram

"Один из лучших ораторов мира, умеющий держать публику в напряжении", - с восторгом написала Слота про самого страшного преступника ХХ века.

Один из юзеров отметил, что "у него явная энергия, сила и мощь", на что спортсменка согласилась, подчеркнув, что "и этот пробор на правую сторону для отзеркаливания людей".

Марина Слота Instagram

Марина Слота Instagram

Марина Слота Instagram

Марина Слота Instagram

Марина Слота Instagram

Марина Слота Instagram

Марина Слота Instagram

Марина Слота Instagram

Марина Слота Instagram

Марина Слота Instagram

Марина Слота Instagram

Марина Слота Instagram

Марина Слота Instagram

Отметим, что в начале года Марина ошарашила своих поклонников обнаженной фотосессией. Молодая спортсменка на своей странице в Instagram разместила несколько откровенных снимков, вызвав восторг у поклонников.