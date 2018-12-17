МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Другие виды спорта

''Один из лучших'': чемпионка Украины восхитилась Гитлером

4.1тЧитать материал на украинском

Чемпионка Украины по фитнес-бикини в категории до 160 см Марина Слота разместила в соцсетях пост, восхваляющий Адольфа Гитлера.

У себя на странице в Instagram 28-летняя уроженка Николаева выложила фотографию книги "Гітлер. Примітки до біографії".

Марина Слота

Марина Слота

Instagram

"Один из лучших ораторов мира, умеющий держать публику в напряжении", - с восторгом написала Слота про самого страшного преступника ХХ века.

Один из юзеров отметил, что "у него явная энергия, сила и мощь", на что спортсменка согласилась, подчеркнув, что "и этот пробор на правую сторону для отзеркаливания людей".

Марина Слота

Марина Слота

Instagram

Марина Слота

Марина Слота

Instagram

Марина Слота

Марина Слота

Instagram

Марина Слота

Марина Слота

Instagram

Марина Слота

Марина Слота

Instagram

Марина Слота

Марина Слота

Instagram

Марина Слота

Марина Слота

Instagram

Марина Слота

Марина Слота

Instagram

Марина Слота

Марина Слота

Instagram

Марина Слота

Марина Слота

Instagram

Марина Слота

Марина Слота

Instagram

Марина Слота

Марина Слота

Instagram

Марина Слота

Марина Слота

Instagram

Новости
''При Гитлере'': сын экс-тренера "Шахтера" наказан за скандальный поступок

Отметим, что в начале года Марина ошарашила своих поклонников обнаженной фотосессией. Молодая спортсменка на своей странице в Instagram разместила несколько откровенных снимков, вызвав восторг у поклонников.

Читайте все новости по теме "Диеты и фитнес" на OBOZREVATEL.

Темы
Диеты и фитнескультуризм и бодибилдинг
Персона
Адольф Гитлер (Adolf Hitler)
Место
УкраинаНиколаев
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
51
5
Смешно
2
Интересно
22
Печально
11
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Евгений
Воронов Евгений
В Германии и Израиле это взяли на заметку, потом когда ДУПА будет болеть, а нас за шо, не пройдет ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
минин евген
минин евген
кацапскій закід, чи ьто можуть кацапи інакше? згадайте! підкуп, погрози, але кацапи категорично не хочуть відпускати Україну зі свого лайна. кацапи бажають аби весь світ див так як і вони, в лайні.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Зямов Oся
Зямов Oся
минин евген, обоз рупор кремля.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
вся киевская верхушка им восхищается
Показать комментарий полностью
Ответить
5
2

Наши блоги