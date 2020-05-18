Хабиб впервые рассказал о состоянии отца

Александр Чеканов Другие виды спорта 22:33, 18.05.2020 Обновлено: 22:57, 18.05.2020

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что его отец заразился коронавирусом и находится в больнице.

Спортсмен в обращении к своим соотечественникам на странице в социальной сети Instagram заявил, что многие его родственники стали жертвами болезни.

"У меня из близких родственников где-то 20 человек лежали в реанимации. Некоторых уже нет с нами. Очень многих. Отец сейчас находится в больнице. Его состояние очень тяжелое. На фоне этого вируса у него проявились осложнения на сердце, потому что год назад мы ему делали операцию. Сейчас ему снова сделали операцию. У него тяжелое положение. Большое спасибо всем, кто пишет и поддерживает", – сказал Хабиб.

Как сообщал OBOZREVATEL, Абдулманап Нурмагомедов находится под аппаратом ИВЛ, а также не может двигаться и разговаривать. Отец Хабиба перенес инсульт и провел неделю в коме.

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