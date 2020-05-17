Двукратный чемпион мира по боям без правил Магомедхан Гамзатханов, известный в спортивном мире как Волк-хан, признался, что в Дагестане имеются очень серьезные проблемы с эпидемиологической обстановкой.

коронавирус в Дагестане

"У нас в Дагестане катастрофическая ситуация. 16 мая в центральную больницу завезли 90 человек. Очень много умирают. Я сегодня разговаривал с очень серьезным врачом, Хасайбат Нуцаловой, заведующей отделением нейрореанимации Республиканской клинической больницы в Махачкале. Она говорит, что сегодня ситуация контролируется, а еще несколько дней назад была бесконтрольна. Сейчас все еще много людей болеет, но уже проще стало", – цитирует легендарного спортсмена СЭ.

По словам Гамзатханова местные жители не доверяют приезжему руководству региона.

"Вот губернатор Тульской области говорит, что надо сидеть дома, все сидят. А в Дагестане другая ситуация. Народ не верит властям. Больше поверили слухам из соцсетей, что это не опасно. И продолжили ходить на свадьбы, на мероприятия, всех перезаражали. Думаю, тут обоюдная вина, что властей, что народа. Власти и соответствующие службы не смогли убедить народ в серьезности коронавируса. Это их упущение. Надо было достучаться до всех. Но и народ тоже отнесся очень холодно к ситуации. Есть недоверие друг к другу", – подытожил Гамзатханов.

Ранее бывший нападающий махачкалинского "Анжи" россиянин Шамиль Лахиялов ужаснулся из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в Дагестане и рассказал о ситуации с местами в больницах.