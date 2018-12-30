Обвинивший Путина в оккупации Крыма российский чемпион мира вызвал восторг в соцсетях

Новый чемпион мира по быстрым шахматам Даниил Дубов, который прилюдно выступил против оккупации Россией Крымского полуострова, восхитил пользователей всемирной сети.
Комментаторы в Twitter и Facebook жарко обсуждают скандальные слова россиянина о том, что он "целиком на стороне Украины".
"Как же круто, что в шахматах появился думающий (не только за доской) чемпион мира! Дубов просто шикарен в этом интервью", — пишут юзеры.
Как же круто, что в шахматах появился думающий (не только за доской) чемпион мира! Дубов просто шикарен в этом интервью! https://t.co/iTMpzZfZa9— Pavel Shkapenko (@PShkapenko) 29 декабря 2018 г.
Выиграв чемпионат мира по быстрым шахматам #wrbc2018 в Петербурге, россиянин Даниил Дубов дал подробное интервью Евгению Сурову, и сказал: "безусловно, по крымскому вопросу я целиком на стороне Украины". И думаешь - молодец парень, но вторая мысль - а не заклюют ли его теперь?!— Михаил Голубев (@golubev_mikhail) 29 декабря 2018 г.
Молодец, не боится сказать то, что думают все здравомыслящие люди, в том числе в России.— Ruslan Kutuev (@mackutos) 29 декабря 2018 г.
Наконец в России появился молодой очень талантливый парень который имеет яйца и не боиться говорит правду.У него большое будущее https://t.co/O7ybqaDg1e pic.twitter.com/4zsxw8mTvj— Silvio Danailov (@SilvioDanailov) 29 декабря 2018 г.
Молодец и по Крыму и по правам женщин в Саудовской Аравии он прав, с другой стороны, возможно с приходом шахмат и у саудитов ситуация будет меняться.— Japar (@JaparUsenov) 29 декабря 2018 г.
28 декабря 2018 г.
Real champion! https://t.co/DB5OtCRTNN— Andrei Soloschak (@Cripsky) 29 декабря 2018 г.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент России Владимир Путин после такого скандального интервью поздравил Дубова. В сети слова главы РФ сравнили с "вылитыми помоями".
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