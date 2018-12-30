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Обвинивший Путина в оккупации Крыма российский чемпион мира вызвал восторг в соцсетях

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Новый чемпион мира по быстрым шахматам Даниил Дубов, который прилюдно выступил против оккупации Россией Крымского полуострова, восхитил пользователей всемирной сети.

Комментаторы в Twitter и Facebook жарко обсуждают скандальные слова россиянина о том, что он "целиком на стороне Украины".

"Как же круто, что в шахматах появился думающий (не только за доской) чемпион мира! Дубов просто шикарен в этом интервью", — пишут юзеры.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент России Владимир Путин после такого скандального интервью поздравил Дубова. В сети слова главы РФ сравнили с "вылитыми помоями".

Читайте все новости по теме "шахматы" на OBOZREVATEL.

Темы
шахматычемпионат мира по шахматам
Место
Россия
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Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
Фейк, растиражированый рагульскими сми. Ничего такого Дубов не говорил. Но у хохлов, как всегда, если перемоги нет и не предвидется, то её нужно придумать.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
в России может и появился думающий,ждём теперь когда на окраине появится,а то одних мордобойцев воспитывает,да прыгунов...Да,мазепинцы?
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
минин,серьёзно? Вопрос тебе,на интеллект.Назови ка мне ,собака чубатая,самую бедную страну в Европе.Подсказка-это не Албания.
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минин евген
минин евген
Smekalov Sergey, иди соси писю быдло кацапское. неграмотный, необразованный и немытый, из говна вылез и пальцы расставлять начал. учи историю, чмо, росися - окраина.
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