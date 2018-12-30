Обвинивший Путина в оккупации Крыма российский чемпион мира вызвал восторг в соцсетях

Новый чемпион мира по быстрым шахматам Даниил Дубов, который прилюдно выступил против оккупации Россией Крымского полуострова, восхитил пользователей всемирной сети.

Комментаторы в Twitter и Facebook жарко обсуждают скандальные слова россиянина о том, что он "целиком на стороне Украины".

"Как же круто, что в шахматах появился думающий (не только за доской) чемпион мира! Дубов просто шикарен в этом интервью", — пишут юзеры.

Как же круто, что в шахматах появился думающий (не только за доской) чемпион мира! Дубов просто шикарен в этом интервью! https://t.co/iTMpzZfZa9 — Pavel Shkapenko (@PShkapenko) 29 декабря 2018 г.

Выиграв чемпионат мира по быстрым шахматам #wrbc2018 в Петербурге, россиянин Даниил Дубов дал подробное интервью Евгению Сурову, и сказал: "безусловно, по крымскому вопросу я целиком на стороне Украины". И думаешь - молодец парень, но вторая мысль - а не заклюют ли его теперь?! — Михаил Голубев (@golubev_mikhail) 29 декабря 2018 г.

Молодец, не боится сказать то, что думают все здравомыслящие люди, в том числе в России. — Ruslan Kutuev (@mackutos) 29 декабря 2018 г.

Наконец в России появился молодой очень талантливый парень который имеет яйца и не боиться говорит правду.У него большое будущее https://t.co/O7ybqaDg1e pic.twitter.com/4zsxw8mTvj — Silvio Danailov (@SilvioDanailov) 29 декабря 2018 г.

Молодец и по Крыму и по правам женщин в Саудовской Аравии он прав, с другой стороны, возможно с приходом шахмат и у саудитов ситуация будет меняться. — Japar (@JaparUsenov) 29 декабря 2018 г.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент России Владимир Путин после такого скандального интервью поздравил Дубова. В сети слова главы РФ сравнили с "вылитыми помоями".