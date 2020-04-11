"Обстановка конкретно изменилась": Плющенко рассказал о серьезной ситуации в Москве

Максим Богданов Другие виды спорта 17:55, 11.04.2020

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что в столице России очень много заболевших коронавирусом.

Евгений Плющенко
@plushenkoofficial

"У меня есть друзья и знакомые, которые заразились вирусом и попали в Коммунарку. Многие из них подключены уже к искусственному дыханию. Поэтому не так все просто, как говорили нам в начале. Обстановка буквально за несколько недель конкретно изменилась. Так что к этому нужно отнестись очень серьёзно", - цитирует Плющенко "Фонтанка".

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая российская биатлонистка Анфиса Резцова раскритиковала карантин из-за пандемии коронавируса.

Олимпийская чемпионка сравнила граждан РФ с заключенными, так как людям запрещают выходить из дому.

Ранее Резцова устроила жесткую перепалку с известным комментатором Дмитрием Губерниевым из-за пандемии в России.

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