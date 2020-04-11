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11 апреля • обновлено в 19:14
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"Обстановка конкретно изменилась": Плющенко рассказал о серьезной ситуации в Москве

8.3т
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что в столице России очень много заболевших коронавирусом.

Евгений Плющенко

Евгений Плющенко

@plushenkoofficial

"У меня есть друзья и знакомые, которые заразились вирусом и попали в Коммунарку. Многие из них подключены уже к искусственному дыханию. Поэтому не так все просто, как говорили нам в начале. Обстановка буквально за несколько недель конкретно изменилась. Так что к этому нужно отнестись очень серьёзно", - цитирует Плющенко "Фонтанка".

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая российская биатлонистка Анфиса Резцова раскритиковала карантин из-за пандемии коронавируса.

Олимпийская чемпионка сравнила граждан РФ с заключенными, так как людям запрещают выходить из дому.

Ранее Резцова устроила жесткую перепалку с известным комментатором Дмитрием Губерниевым из-за пандемии в России.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Персона
Евгений Плющенко
Место
Россия Москва
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Гоша Злой
Гоша Злой
вывсеврете, еще недавно так говорили лаптеногие. теперь дошло. но видимо поздно уже.
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