"Обстановка конкретно изменилась": Плющенко рассказал о серьезной ситуации в Москве

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что в столице России очень много заболевших коронавирусом.

Евгений Плющенко @plushenkoofficial

"У меня есть друзья и знакомые, которые заразились вирусом и попали в Коммунарку. Многие из них подключены уже к искусственному дыханию. Поэтому не так все просто, как говорили нам в начале. Обстановка буквально за несколько недель конкретно изменилась. Так что к этому нужно отнестись очень серьёзно", - цитирует Плющенко "Фонтанка".

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