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19 февраля • обновлено в 13:59
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Облил бензином: известный регбист сгорел в машине с тремя детьми

4.4т
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Бывший игрок Национальной регбийной лиги (НРЛ) Роуэн Бакстер облил себя, жену и троих детей бензином, после чего поджог их в автомобиле на юго-востоке австралийского Брисбена.

Как сообщает издание DailyMail, сам Бакстер вышел из машины и воткнул себе нож в живот. Его жене Ханне удалось выбраться из транспортного средства, но из-за серьезных ожогов она была доставлена в больницу, где борется за свою жизнь.

Семья Бакстеров

Семья Бакстеров

ABC

Во внешнем мире все считали их счастливой семьей, однако близкие люди знали, что жена ушла от Роуэна еще несколько месяцев назад, начав встречаться с другим мужчиной. Эта ситуация стала большим ударом для бывшего игрока "Нью Зиленд Уорриорс", вогнав его в глубокую депрессию.

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Тема
регби
Место
Австралия Брисбен
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